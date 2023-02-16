



Что пообещал глава МИД Израиля Зеленскому в ходе встречи

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с первым официальным визитом в Киев после начала полномасштабного вторжения РФ, встретился вечером, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также согласились с тем, что террористическая деятельность Ирана в Украине заслуживает самого жесткого осуждения и требует практических шагов со стороны международного сообщества", - сообщил по итогам встречи Коэн.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, он пообещал Зеленскому расширение Израилем предоставляемой помощи, а также партнерство в восстановлении Украины после войны.

סיימתי כעת פגישה חשובה וטובה עם נשיא אוקראינה זלנסקי.



הדגשתי בפניו כי ישראל תומכת בריבונות ובשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה באופן חד וברור.

כמו כן, הסכמנו כי הפעילות הטרוריסטית של איראן באוקראינה ראויה לגינוי ולמהלכים מעשיים מצד הקהילה הבינלאומית באופן החריף ביותר. >> pic.twitter.com/VwUm2D20oO — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023