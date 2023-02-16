Что пообещал глава МИД Израиля Зеленскому в ходе встречи
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с первым официальным визитом в Киев после начала полномасштабного вторжения РФ, встретился вечером, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также согласились с тем, что террористическая деятельность Ирана в Украине заслуживает самого жесткого осуждения и требует практических шагов со стороны международного сообщества", - сообщил по итогам встречи Коэн.
По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, он пообещал Зеленскому расширение Израилем предоставляемой помощи, а также партнерство в восстановлении Украины после войны.
Very positive meeting of @elicoh1 with @ZelenskyyUa Photo: GPO pic.twitter.com/nmgzPcVUev— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 16, 2023
Позже Зеленский сказал, что Израиль всегда был важным партнером Украины на Ближнем Востоке. По его словам, в ходе встречи с Коэном обсуждалось углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Более того, президент Украины пригласил Еврейское Государство присоединиться к реализации формулы мира.
סיימתי כעת פגישה חשובה וטובה עם נשיא אוקראינה זלנסקי.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
הדגשתי בפניו כי ישראל תומכת בריבונות ובשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה באופן חד וברור.
כמו כן, הסכמנו כי הפעילות הטרוריסטית של איראן באוקראינה ראויה לגינוי ולמהלכים מעשיים מצד הקהילה הבינלאומית באופן החריף ביותר. >> pic.twitter.com/VwUm2D20oO
Он поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь, а также подчеркнул, что Украина использовала опыт Израиля в разминировании.