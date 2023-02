Что пообещал глава МИД Израиля Зеленскому в ходе встречи

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с первым официальным визитом в Киев после начала полномасштабного вторжения РФ, встретился вечером, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также согласились с тем, что террористическая деятельность Ирана в Украине заслуживает самого жесткого осуждения и требует практических шагов со стороны международного сообщества", - сообщил по итогам встречи Коэн.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, он пообещал Зеленскому расширение Израилем предоставляемой помощи, а также партнерство в восстановлении Украины после войны.

Very positive meeting of @elicoh1 with @ZelenskyyUa Photo: GPO pic.twitter.com/nmgzPcVUev