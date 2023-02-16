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Что пообещал глава МИД Израиля Зеленскому в ходе встречи | Фото: Шломи Амсалем, генеральный директор
16.02.2023 20:10 Алина Груднева

Что пообещал глава МИД Израиля Зеленскому в ходе встречи

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с первым официальным визитом в Киев после начала полномасштабного вторжения РФ, встретился вечером, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также согласились с тем, что террористическая деятельность Ирана в Украине заслуживает самого жесткого осуждения и требует практических шагов со стороны международного сообщества", - сообщил по итогам встречи Коэн.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, он пообещал Зеленскому расширение Израилем предоставляемой помощи, а также партнерство в восстановлении Украины после войны.

Позже Зеленский сказал, что Израиль всегда был важным партнером Украины на Ближнем Востоке. По его словам, в ходе встречи с Коэном обсуждалось углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Более того, президент Украины пригласил Еврейское Государство присоединиться к реализации формулы мира.

Он поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь, а также подчеркнул, что Украина использовала опыт Израиля в разминировании.

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