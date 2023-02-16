



Зеленский: Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке.



"Это первый визит представителя Израиля с начала полномасштабного вторжения.



В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира.



Благодарен за оказанную гуманитарную помощь. Рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении. Украина могла использовать опыт Израиля в разминировании.



Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества", - указано в сообщении.



СМИ пишут, что Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе. Об этом заявил Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины.



Израиль выделит $200 миллионов на развитие медицинской инфраструктуры Украины.