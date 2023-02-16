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Зеленский: Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке
16.02.2023 20:29 Юлия Фрилис

Зеленский: Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке.

"Это первый визит представителя Израиля с начала полномасштабного вторжения.

В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира.

Благодарен за оказанную гуманитарную помощь. Рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении. Украина могла использовать опыт Израиля в разминировании.

Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества", - указано в сообщении.

СМИ пишут, что Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе. Об этом заявил Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины.

Израиль выделит $200 миллионов на развитие медицинской инфраструктуры Украины.

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