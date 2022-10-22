



Бывшему премьер-министру Пакистана запретили занимать государственные должности

Избирательная комиссия Пакистана отстранила бывшего премьер-министра Имрана Хана от занятия государственных должностей. Хан назвал это решение политически мотивированным.



Бывшего премьера обвинили в неправильном указании деталей подарков от иностранных высокопоставленных лиц и доходов от их предполагаемой продажи. Подарки включали часы Rolex, кольцо и пару запонок.



Его адвокаты заявляют, что оспорят вердикт комиссии в Верховном суде.



Хан призвал своих сторонников выйти и опротестовать решение в пятницу, заявив, что основные права и демократия в Пакистане похоронены.



На видео в социальных сетях видно, как полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать его сторонников, проводящих акцию протеста за пределами столицы Исламабада. Безопасность в городе усилена.



Через несколько часов Хан попросил людей прекратить протест.



Г-н Хан, который отрицал выдвинутые против него обвинения, ранее заявлял, что не обнародовал некоторые подарки из соображений национальной безопасности.



Фейсал Чаудри, юрист из команды г-на Хана, сообщил информационному агентству Reuters, что трибунал избирательной комиссии не обладает юрисдикцией в этом вопросе и что решение будет оспорено.



Хан был отстранен от власти после того, как в апреле этого года проиграл вотум недоверия .



С тех пор он был ярым критиком правительства и армии страны.



Бывший лидер совершил поездку по стране, чтобы произнести серию пламенных речей, призывающих к новым выборам.

