



Боррель о дебатах в ЕС об Израиле: это способ показать нашу признательность

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Израиля, заявив во вторник, что Иерусалим должен приветствовать парламентские дебаты ЕС по политике в ПА и судебной реформе.



Комментарии Боррелла прозвучали в начале сессии под названием “Упадок демократии в Израиле и последствия на оккупированных территориях”, призвавшей членов Европарламента проанализировать стремление израильского правительства наложить кандалы на судебную систему, протесты против законодательной инициативы и действий Израиля в отношении палестинцев.



Дебаты, в которых прозвучала резкая критика Израиля и призывы разорвать связи, были критично встречены министром иностранных дел Эли Коэном, который неоднократно высказывался против вмешательства Европы во внутренние дела Израиля.



“Это нельзя рассматривать как вмешательство, это способ показать нашу заинтересованность и нашу признательность за израильскую демократию”, – сказал Боррель, открывая сессию в Страсбурге.



“Этот парламент может свободно обсуждать все, что считает важным”, – настаивал Боррель. “И это то, что я пытался объяснить израильскому министру в очень дружелюбной форме: “Послушайте, это нормально, что парламентарии обеспокоены растущим витком агрессии в Израиле и на оккупированной палестинской территории, всем сторонам необходимо деэскалировать ситуацию”.



Боррель подчеркнул, что ЕС признает право Израиля на самооборону и никогда не будет сравнивать операции ЦАХАЛа с террористическими атаками.



“Я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия покажет министру Коэну, что парламент готов ситуацию на Ближнем Востоке и то, как мы можем внести свой вклад в мирный процесс, а это вообще не означает антиизраильскую позицию, ни в коем случае”, – сказал он.



Говоря о судебной реформе в Израиле Боррель не стал принимать чью-либо сторону, а лишь выразил надежду на то, что компромисс будет вскоре найден.

Однако он четко изложил свою позицию в отношении ситуации в ПА: “Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом, и их расширение должно быть остановлено, равно как и снос и выселение палестинцев из их домов. Израильское правительство должно серьезно противодействовать насилию экстремистов-поселенцев и привлекать виновных к ответственности”.



Он добавил, что операции ЦАХАЛа должны быть соразмерными и соответствовать международному праву. Боррель также высказал некоторые критические замечания в адрес палестинцев, заявив, что они должны работать над предотвращением терроризма против израильтян и примириться, чтобы создать единую национальную власть.



Парламент ЕС также провел во вторник дебаты об угрозах гражданскому обществу в Грузии и Молдове.