



Борьба за портфели: В сеть слиты записи Исраэля Каца

Высокопоставленный функционер Ликуда Исраэль Кац оказался в центре скандала, раздуваемого прессой.



Разговор Каца тайно записали, и он был опубликован 6 ноября 12-м каналом израильского ТВ.



В ходе разговора Кац утверждает, что ему удалось завербовать ряд членов Кнессета от Ликуда и создать альянс против председателя партии. Кац атаковал других, которые, по его словам, стали "солдатами" Нетаниягу, чтобы получить руководящие портфели: "Биби дает должности двум типам людей: тем, кого он хочет, и тем, кому он должен. Лучше, когда он должен". Однако через некоторое время упомянутые в разговоре члены Кнессета опровергли его слова.



Член Кнессета Май Голан, которая, по словам Каца, является членом созданной им фракции, ответил на это: "Я здесь, чтобы помочь Нетаниягу сформировать правительство, а не вхожу в какую-либо фракцию, помимо фракции Нетаниягу, только Нетаниягу будет определять, кто будет министром, он и только он". Нисим Ватори также отрицал: "Я никогда не планировал и не присоединялся к инициативе по созданию фракции в Ликуде вместе с Исраэлем Кацем".





Ханох Миливецки, будущий депутат Кнессета сказал: "Кац не разговаривал со мной, и он прекрасно знает, почему". Окружение Нетаниягу передало Кацу агрессивное сообщение: "Нетаниягу не впечатляют угрозы. Тот, кто угрожает, окажется на улице, а не в министерстве иностранных дел".



На записях слышно, как Кац объясняет, среди прочего, почему Нетаниягу должен назначить его министром финансов, несмотря на его не очень хорошие результаты на праймериз: "Он должен, у меня есть фракция - я часть фракции. Как он однажды сказал мне, когда хотел забрать у меня министерство транспорта? Создай фракцию'". На это, по утверждению Каца, он ответил: "Фракция есть. В ней были я, Дуди Амсалем, Давид Битан, Заки Леви и Авраам Нгуса. Сегодня я с Дуди, со мной и Битан, и Май Голан, и Ниссим, и Тори, и Ханох Миливецки".



Кац убежден, что угрозы не понадобятся, потому что Нетаниягу сам поймет, что значит не отдать ему минфин: "Короче говоря, скажем так, дело не в том, что сейчас здесь драка. Но, в конце концов, я председатель секретариата, я доминирую в Ликуде, я тоже был на этой должности, и это законно". Когда его собеседники спросили, не предпочел бы Нетаниягу послушного солдата на этом посту, он ответил: "Мы видели его солдат, стали государственными свидетелями, все его солдаты".