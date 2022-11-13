Боевики ЧВК Вагнер разможжили голову кувалдой своему товарищу за сдачу в плен
Видео сцены казни кувалдой бывшего заключенного-боевика ЧВК "Вагнер", перешедшего на сторону Украины было опубликовано в Интернете. Его распространил Телеграм-канал GREY ZONE, который называют близким к ЧВК. Под видео - почти три тысячи одобрительных и восторженных комментариев.
На видео бывший боевик "Вагнера", осужденный Евгений Нужин рассказывает, что его похитили на улицах Киева. Потом неизвестный несколько раз бьет его кувалдой по голове.
В сообщении отмечается, что Нужин 4 сентября 2022 года сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным. В плену давал показания против ЧВК "Вагнер" и давал интервью украинским СМИ. В ЧВК "Вагнера" он попал из зоны, где отбывал 25-летний срок за убийство двух и более человек.