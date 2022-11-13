



Боевики ЧВК Вагнер разможжили голову кувалдой своему товарищу за сдачу в плен

Видео сцены казни кувалдой бывшего заключенного-боевика ЧВК "Вагнер", перешедшего на сторону Украины было опубликовано в Интернете. Его распространил Телеграм-канал GREY ZONE, который называют близким к ЧВК. Под видео - почти три тысячи одобрительных и восторженных комментариев.



На видео бывший боевик "Вагнера", осужденный Евгений Нужин рассказывает, что его похитили на улицах Киева. Потом неизвестный несколько раз бьет его кувалдой по голове.



Пригожинские ублюдки распространили видео жестокой казни одного из своих сотоварищей, сдавшихся в плен. Ему размозжили голову кувалдой. Это все, что весь мир должен понимать о звериной сущности путинизма. Гестаповская жестокость, возведенная в ранг гос-политики. — Геннадий Гудков (@gudkov_g) November 13, 2022

В сообщении отмечается, что Нужин 4 сентября 2022 года сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным. В плену давал показания против ЧВК "Вагнер" и давал интервью украинским СМИ. В ЧВК "Вагнера" он попал из зоны, где отбывал 25-летний срок за убийство двух и более человек.