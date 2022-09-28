



"Боевая подготовка не велась, мы имеем 3-й армейский корпус солдат неудачи"

Российский “военный писатель” Ростислав Мокренко в своем ЖЖ опубликовал нашумевший пост “про мобилизацию”. Среди откликов на пост всплыло описание реалий “боевой подготовки” 3-го армейского корпуса на полигоне в Мулино:



"Там все хуже. На этих АКМ стоит фурнитура от АК74. Значит это оружие 2 категории, прошедшее ремонт, которое никто не удосужился нормально законсервировать и проверять условия хранения. Летом 14 так в Славянск пришло 200 или 300 АК47, которые были настолько ржавые, что из них нельзя было стрелять. Были автоматы со сквозными дырами в ствольной коробке. А вот магазины к ним, как ни странно, сохранились и применялись. В отличие от показанных на видео.



Что касается смехуечков, то смеяться тут нечему. Даже лучшие из профессиональных военных приучены с училища сор из избы ни в коем случае не выносить. Поэтому у них всегда все хорошо. Если все плохо, см. п.1. Если все настолько плохо, что никак нельзя скрыть, в этом всегда виноват кто-то другой. В первую очередь, тот, кто об этом рассказал, но есть еще длинный список виновных.



Что касается 3-го АК, то раз уж прорвало Сладкова, то сказать уже можно. Боевая подготовка в полках 3-го АК практически не велась, за исключением танковых батальонов, по которым оценивалась степень боеготовности. Более того, посмотрев на выдающиеся качества мулинского шакалья (офицеров там по пальцам пересчитать) большая часть нормальных людей сбежала оттуда на стадии формирования. Большую часть оставшихся нормальных людей уволили после визита Евкурова, за то, что они осмелились рассказать ему, что на самом деле там творится. Так что теперь мы имеем корпус солдат неудачи на новейшей технике, которую они почти не знают и вдобавок страшно озлобленных тем, что их кинули с контрактами, краткосрочников то теперь не увольняют вообще. А кидать на бабло там начали сразу. З\п от армии можно было получить только на карту Промсвязьбанка. Заявления, где указывались карты других банков терялись в финчасти. Рекорд был 10 "потерянных" заявлений.



Радует только то, что, похоже, наверху поняли, что у них на самом деле за армия и поскольку моба создает политическую напряженность".



