



Bild: В Китае построили копию Тайбея, столицы Тайваня



В тысяче километров от Пекина китайские военные построили город посреди Внутренней Монголии.



Проанализировав структуру улиц и зданий, эксперты пришли к выводу, что “город” является точной копией правительственного района Тайбея - столицы Тайваня.



Все это сооружение очень хорошо видно на спутниковых снимках Apple и Bing



Естественно практически все здания представляют собой муляжи, которые имеют только фасад. В целом китайцы построили среди пустыни десяток улиц, перекрестки и центральные площади. В центре проекта - администрация президента Тайваня.



Обычно в подобных комплексах военные отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях.



