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Bild: В Китае построили копию Тайбея, столицы Тайваня
29.03.2024 13:25 MIGnews.com

Bild: В Китае построили копию Тайбея, столицы Тайваня


В тысяче километров от Пекина китайские военные построили город посреди Внутренней Монголии.

Проанализировав структуру улиц и зданий, эксперты пришли к выводу, что “город” является точной копией правительственного района Тайбея - столицы Тайваня.

Все это сооружение очень хорошо видно на спутниковых снимках Apple и Bing

Естественно практически все здания представляют собой муляжи, которые имеют только фасад. В целом китайцы построили среди пустыни десяток улиц, перекрестки и центральные площади. В центре проекта - администрация президента Тайваня.

Обычно в подобных комплексах военные отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях.

 

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