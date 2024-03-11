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Бербок пытается спасти ситуацию с Taurus
11.03.2024 10:03 MIGnews.com

Бербок пытается спасти ситуацию с Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыто приняла и поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно предоставления Украине дальнобойных ракет посредством кругового обмена.

“Это был бы вариант”, - сказала Бербок в воскресенье вечером на телеканале ARD.

Немецкий министр отметила, что подобный кольцевой обмен Германия уже осуществляла ранее.  Канцлер Олаф Шольц в начале войны заключал такую сделку относительно танков “Леопард-2”.

 

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