



Бербок пытается спасти ситуацию с Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыто приняла и поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно предоставления Украине дальнобойных ракет посредством кругового обмена.



“Это был бы вариант”, - сказала Бербок в воскресенье вечером на телеканале ARD.



Немецкий министр отметила, что подобный кольцевой обмен Германия уже осуществляла ранее. Канцлер Олаф Шольц в начале войны заключал такую сделку относительно танков “Леопард-2”.



