



Бербок: Путин не заинтересован в переговорах, его цель - уничтожить Украину

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель - уничтожить Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD.



"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину. Он не готов отобрать своих солдат, он не готов прекратить убивать", - сказала Бербок.



Министр добавила, что каждая страна, думавшая, что сможет убедить Путина и склонить его к миру, с разочарованием осознавала невозможность этого.



По ее словам, "представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война повредит всему миру", но их надежды на то, что Путин поймет это, не оправдались.



Также оценивая "мирный план" Китая по войне России против Украины, Бербок отметила, что это не план, а "позиционный" документ, а мирный план был поддержан 140 государствами на Генассамблее ООН на прошлой неделе.