



Беннет угрожал судом - журналист извинился за публикацию о вилле в Раанане

Журналист-хареди Яир Леви летом опубликовал твит, в котором писал, что государство потратило на ремонт виллы в Раанане тогдашнего премьер-министра Нафтали Беннета 50 миллионов шекелей.



Беннет пригрозил иском, и Леви опубликовал в твиттере опровержение.



Леви пишет: “Я извиняюсь я перед бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом за то, что опорочил его, опубликовав ложь о том, будто он отремонтировал свой частный дом за счет государства, тогда как на самом деле речь шла об установке мер безопасности вокруг его дома в соответствии с требованиями ШАБАКа. Беннет ответил на просьбу ШАБАКа не въезжать в резиденцию в Бальфуре в связи с необходимостью проведения необходимых работ по модернизации системы безопасности”.