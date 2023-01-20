



Бен-Гвир потребовал не сносить аванпост имени раввина Друкмана

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру обороны Йоаву Галанту с требованием прекратить снос нового аванпоста Ор-Хаим, установленного в память о раввине Хаиме Друкмане.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Бен-Гвир подчеркнул, что все должны уважать верховенство права, но должна быть создана равноправная и единая политика.



"Недопустимо, чтобы, когда арабы строят по всей Иудее и Самарии, люди из гражданской администрации не разговаривали с ними и не соблюдали закон, но когда дело касается евреев, администрация осуществляет выборочное принуждение и в считанные часы стремится уничтожить и разрушить аванпост", - заявил Бен-Гвир.



Как отмечается, министр просит провести в правительстве обсуждение поведения гражданской администрации.