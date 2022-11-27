



Бен-Гвир не будет вмешиваться в расследования Лахав 433



Будущий министр национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир, еще не вступил в должность, но уже заверил высокопоставленных полицейских чиновников, что не будет заниматься никакими аспектами, связанными работой подразделения Лахав 433.



Бен-Гвир назвал восстановление личной безопасности граждан главной целью своего назначения. В ходе закрытых бесед, которые он провел с профессиональной командой из центрального штаба полиции, было достигнуто несколько договоренностей, включая соглашение о том, что он не будет вмешиваться в вопросы, связанные с подразделением Лахав 433 - ни в бюджет, ни в назначения, ни в должности и, конечно, ни в расследования. Следует отметить, что в рамках своей деятельности подразделение занимается расследованиями, связанными с коррупцией в государственных структурах.



Будущий министр сказал в телевизионном интервью, что он не намерен заниматься расследованиями в отношении общественных деятелей. "Я прихожу не для того, чтобы вызывать потрясения, а для того, чтобы вносить изменения. Я буду проводить свою линию и надеюсь, что полиция будет следовать ей. В конце концов, меня избрали, чтобы я проводил политику", - сказал Бен-Гвир.