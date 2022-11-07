



Бен-Гвир: Мои левые друзья, мы - братья

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала обращение Итамара Бен-Гвира к левым.



Депутат пишет: "Мои левые друзья: мы - братья. Да, несмотря на разногласия, несмотря на четыре избирательные кампании, которые привели к поляризованному дискурсу и обострению различий и раскола, несмотря на демонизацию и ненависть, несмотря на все это, мы - братья".



Он добавляет: "Государство не работало на вас, вы и я вместе являемся государством, и мы не намерены это менять". Я слышу о страхе "религиозного принуждения", но я спрашиваю себя - кого будут принуждать? У меня есть брат Шай, который не носит кипу, или Цвика Фогель и Альмог Коэн, "светские" кандидаты, которых я привел в Оцма Йехудит?".



По его словам, "я слышу всех тех, кто напоминает мне о символе премьер-министра Ицхака Рабина (27 лет назад!) и фотографии Баруха Гольдштейна, но я напоминаю вам о пройденном с тех пор пути и о переменах: Я повзрослел, стал умереннее и понял, что жизнь сложнее".



Бен Гвир посылает больше сообщений с заверениями. "Сегодня я не воспринимаю всех левых как единое целое. Безусловно, я провожу разделение между Офером Касифом и сионистскими левыми, которые любят Израиль. Не заблуждайтесь! Мы создадим здесь национальное правое правительство, правительство, которое вернет личную безопасность на улицы, контроль в Негев и Галилею”.