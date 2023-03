Белый дом: Байден был последователен в своем послании Израилю – “Компромисс”

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил The Times of Israel, что недавнее личное сообщение президента США Джо Байдена, направленное премьер-министру Биньямину Нетаниягу, было “тем же самым, что вы слышали от нас все это время“.



Он не уточнил, что это было за сообщение, но другой официальный представитель США сообщил The Times of Israel, что Байден призвал Нетаниягу остановить усилия своего правительства по реформе судебной системы.



“Мы настоятельно призываем израильских лидеров как можно скорее найти компромисс“, — заявил представитель СНБ.



“Как вы слышали вчера от президента и как он постоянно говорил, как в частном порядке, так и публично в течение последних шести недель, мы обеспокоены последними событиями в Израиле и призвали к компромиссу, прежде чем продвигать эти реформы“, — сказал представитель.



“Президент давно говорил, что фундаментальные реформы, подобные этой, требуют широкой поддержки, чтобы быть прочными и устойчивыми. Вот почему он призвал к подлинному компромиссу и призвал премьер-министра во время его недавнего телефонного звонка помочь найти его как можно скорее“, - отметил он.



“Мы приветствовали решение, принятое в понедельник, отменить закон и начать национальный диалог. Как сказал президент, он надеется, что они смогут найти реальный компромисс. Мы считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан“, — сказал представитель.



“Поддержка США безопасности и демократии Израиля остается железной“, - подчеркнул он.