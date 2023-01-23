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Банковский топ-менеджер ушел в отставку чтобы выступить против правительства
23.01.2023 16:23 Евгения Маркова

Банковский топ-менеджер ушел в отставку чтобы выступить против правительства

Высокопоставленный чиновник Банка Израиля Моше Хазан ушел в отставку, чтобы занять место в организации, выступающей против нынешнего правительства, сообщил 12 канал.

В заявлении об отставке Хазан сослался на свое намерение "включиться в общественно-политическую сферу".

Моше Хазан был одним из пяти членов валютного комитета Банка Израиля.

В последние недели прошли массовые протесты против нового правительства и его планов реформы судебно-правовой системы, узаконивания некоторых форм гендерной дискриминации и дальнейших шагов, которые, как считают критики, уничтожат демократию в стране.
 

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