



"БАГАЦ не имеет права аннулировать законы"

Адвокат Тали Готлиб на следующей неделе будет приведена к присяге в качестве члена Кнессета.



Готлиб, в интервью студии ynet упомянула о возможности принятия новой коалицией большинством в 61 депутат Кнессета пункта пискат а-итгабрут ((поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством)) и заявила, что в этом нет необходимости.



"Пискат а-итгабрут - это очень помпезное и красивое название, но в этом нет необходимости. Основной закон о судах не дает Верховному суду полномочий отменять законы. Что касается меня, то я игнорирую этот пункт, под ним нет оснований, я его не придерживаюсь". По ее словам, "Высший суд должен помнить свое место и должен ограничить свою власть".

