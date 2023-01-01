



Аелет Шакед даст показания в суде о своих отношениях с Нетаниягу

Бывший министр внутренних дел и юстиции Айелет Шакед выступит сегодня 1 января в мировом суде Ришон Ле-Циона и даст показания об отношениях с четой Нетаниягу.



Показания Шакед являются частью дела защиты по иску о клевете, поданному Давидом Шимроном, который был адвокатом Нетаниягу, против Давида Арци.





Показания Шакед были запрошены на фоне ее многолетнего знакомства с супругами Нетаниягу, начиная с тех дней, когда она была директором офиса Нетаниягу, в период, когда он был председателем оппозиции в 2006 году.



Около двух лет назад Арци заявил, что Шимрон показала ему секретный контракт, подписанный между Биньямином и Сарой Нетаниягу, который наделяет Сару Нетаниягу правительственными полномочиями, включающими, среди прочего, право участвовать в секретных обсуждениях и накладывать вето на назначение высокопоставленных чиновников в органах безопасности.



Шакед, которая планирует в ближайшее время баллотироваться в Ликуд, попросила суд не вызывать ее для дачи показаний, но ее просьба была отклонена. Ожидается, что Шакед даст показания об отношениях между супругами Нетаниягу, но поскольку Шакед не была посвящена в предполагаемый контракт между супругами Нетаниягу, неясно, как ее показания помогут защите.