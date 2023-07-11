



575 миллионов человек будут жить за чертой бедности к 2030 году, - ООН

В своем докладе ООН сообщили, что при нынешних темпах глобального прогресса к 2030 году 575 миллионов человек будут жить в крайней бедности, а 84 миллиона детей не будут ходить в школу, сообщает агентство Associated Press.



ООН в своем отчете о достижении 17 широкомасштабных целей, которые приняли в 2015 году, сообщает, что только 15% из них, могут быть достигнуты до конца десятилетия.



К 2030 году ООН хочет достичь амбициозных целей - уменьшить голод на планете и проблему жизни на сумму менее 2,15 доллара в день (предел крайней бедности), предоставить каждому ребенку качественное образование, достичь гендерного равенства, обеспечить людей чистой водой, доступом к медицине, и бороться с изменением климата.



Заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа сказал, что конфликты, в том числе война в Украине, изменение климата, длительные последствия пандемии COVID-19, ее разрушительное финансовое влияние на страны, и геополитическая напряженность угрожают сорвать поставленные цели.



“По состоянию на май 2023 года разрушительные последствия войны, конфликтов и нарушений прав человека привели к перемещению 110 миллионов человек, из которых 35 миллионов были беженцами – это самый высокий показатель, который когда-либо зарегистрирован”, – сказал Ли Цзюньхуа.



Согласно данным, в 2030 году 575 миллионов человек все еще будут жить в условиях крайней бедности, и только примерно одна треть стран сможет сократить уровень бедности вдвое. “Мир вернулся к уровню голода, которого не было с 2005 года, а цены на продукты остаются выше в большем количестве стран, чем в период 2015-2019 годов”, — говорится в отчете ООН.



Они добавляют, что инвестирование в образование сейчас недостаточно, поэтому около 84 миллионов детей не будут посещать школу к 2030 году, а еще примерно 300 миллионов учеников не будут иметь базовой грамотности и математических навыков.



