



30-миллиардная программа для арабского сектора не будет сокращена



Несмотря на резкую критику в адрес Лапида и Беннета, нынешнее правительство не будет отменять или сокращать пятилетний план для арабского сектора, который был утвержден предыдущим правительством.



Программа объемом 30 миллиардов шекелей на 2022-2026 годы предусматривает инвестирование средств в арабский сектор в образование, транспорт, социальное обеспечение и инфраструктуру.





Министр социального равенства Амихай Шикли и министр финансов Бецалель Смотрич решили, что они разработают "механизм фильтрации", чтобы убедиться, что средства не достанутся тем, кто определяется как подстрекатели, сепаратисты или работающие против Государства Израиль.



Согласно отчету "Исраэль Ха Йом", люди из окружения Смотрича заявляют: "Мы критиковали тот факт, что не было механизмов контроля над деньгами, но мы никогда не поддерживали причинение вреда арабским гражданам Израиля".



Кроме того, сообщалось, что Шикли даже поручил сотрудникам своего офиса проверить, можно ли в таких вопросах, как инфраструктура, переводить средства внешним игрокам, таким как Нетивей Исраэль, а не через местные органы власти, где отследить средства сложнее.



Среди "сепаратистских" ассоциаций, с которыми Шикли отказывается работать, - ассоциация "Аджик", арабо-еврейский исследовательский институт в Негеве.



Исраэль Ха Йом пишет, что хотя не все связи находятся под контролем Шикли, он осуществляет механизм фильтрации и для в других министерств, которые переводят средства в рамках программы.