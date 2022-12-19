



Война России и Украины: Киссинджер считает, настало время для мирных переговоров

Приближается время для заключения мира путем переговоров на Украине , чтобы уменьшить риск новой разрушительной мировой войны, но мечты о разделении России могут спровоцировать ядерный хаос, сказал ветеран дипломатии и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которого называют "архитектором политики разрядки напряженности" в отношении Советского Союза.



"Приближается время, чтобы закрепить уже осуществленные стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру для достижения мира путем переговоров. Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, как бы он ни выражался. Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла", — написал Киссинджер в журнале The Spectator в статье под названием "Как избежать новой мировой войны".



Киссинджер сказал, что в мае он предложил проект соглашения о прекращении огня, в соответствии с которым Россия отступит к линии фронта до вторжения 24 февраля, а Крым станет предметом "переговоров".



Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал в интервью, опубликованном в субботу, что, хотя большинство конфликтов заканчиваются переговорами, ЦРУ считает, что Россия еще не настроена серьезно на настоящие переговоры о прекращении войны.



Киссинджер, которому сейчас 99 лет, предположил, что, если окажется невозможным вернуться к статус-кво, установленному в 2014 году, можно было бы провести референдумы под международным наблюдением на территории, на которую претендует Россия.



Киссинджер предупредил, что желание сделать Россию "импотентом" или даже стремление к ее распаду может спровоцировать хаос. Ни Украина, ни какое-либо западное государство не выступали ни за один из этих путей.



"Распад России или уничтожение ее способности проводить стратегическую политику может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в оспариваемый вакуум. Ее конкурирующие общества могут решить урегулировать свои споры с помощью насилия. Другие страны могут попытаться расширить свои территории силой. Все эти опасности будут усугубляться наличием тысяч единиц ядерного оружия", — сказал Киссинджер.

