В США потребовали отстранения спикера Палаты представителей
Представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин потребовала отстранения спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
По данным телеканала CNN, она недовольна из-за законопроекта о государственном финансировании.
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Вопрос об отстранении Джонсона должны рассмотреть в течение двух дней после двухнедельного перерыва, на который уходит Палата представителей. Сам Джонсон пока что не прокомментировал ходатайство Грин.
Предыдущий спикер Кевин Маккарти был отстранен в начале октября из-за того, что тот не допустил "шатдауна".