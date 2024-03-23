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В США потребовали отстранения спикера Палаты представителей
23.03.2024 06:44 Алина Груднева

В США потребовали отстранения спикера Палаты представителей

Представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин потребовала отстранения спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

По данным телеканала CNN, она недовольна из-за законопроекта о государственном финансировании.

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Вопрос об отстранении Джонсона должны рассмотреть в течение двух дней после двухнедельного перерыва, на который уходит Палата представителей. Сам Джонсон пока что не прокомментировал ходатайство Грин. 

Предыдущий спикер Кевин Маккарти был отстранен в начале октября из-за того, что тот не допустил "шатдауна".

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