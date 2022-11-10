



В Нью-Джерси арестован подросток, собиравшийся устроить теракт в синагоге

Федеральная прокуратура США предъявила обвинение подростку из Нью-Джерси, придерживающемуся экстремистских исламистских взглядов.

Его арестовали на фоне предупреждений ФБР об угрозе местным синагогам.

18-летнему Омару Алкаттулу из Сейревилля предъявлено обвинение по одному пункту в угрозах межгосударственной и внешней торговле в связи с экстремистским манифестом, которым он поделился 1 ноября в социальной сети. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Алкаттул присягнул на верность главарю ISIS и исследовал способы получения огнестрельного оружия. Его манифест был написан так, как будто он уже совершил нападение.

ФБР предупредила еврейскую общину в Нью-Джерси, которая немедленно активировала протоколы безопасности в учреждениях. Через день в ФБР заявили, что угроза устранена.