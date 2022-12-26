



В Калифорнии запретят рекламировать машины Tesla как полностью автономные

Калифорнийским дилерам и производителям запретят представлять автомобиль Tesla как самоуправляемый, если управление им требуется участие человека.



Запрет последует после принятия закона, лоббируемого сенатором от Демократической партии Леной Гонсалес. Закон заработает с 2023 года, сообщает НВ.



Закон направлен против вводящей в заблуждение рекламы производителей и дилеров, которые называют свои авто самоуправляемыми.



По данным San Francisсo Chronicle, изменения в законодательстве были приняты после крупной ДТП на мосту в заливе Сан-Франциско, Калифорния.



Тогда аварии пострадали 18 человек и восемь автомобилей, а ее виновником была Tesla, которая вдруг остановилась в плотном потоке автомобилей.