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В Калифорнии запретят рекламировать машины Tesla как полностью автономные
26.12.2022 18:43 Ольга Белозерова

В Калифорнии запретят рекламировать машины Tesla как полностью автономные

Калифорнийским дилерам и производителям запретят представлять автомобиль Tesla как самоуправляемый, если управление им требуется участие человека.

Запрет последует после принятия закона, лоббируемого сенатором от Демократической партии Леной Гонсалес. Закон заработает с 2023 года, сообщает НВ

Закон направлен против вводящей в заблуждение рекламы производителей и дилеров, которые называют свои авто самоуправляемыми.

По данным San Francisсo Chronicle, изменения в законодательстве были приняты после крупной ДТП на мосту в заливе Сан-Франциско, Калифорния.

Тогда аварии пострадали 18 человек и восемь автомобилей, а ее виновником была Tesla, которая вдруг остановилась в плотном потоке автомобилей.

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