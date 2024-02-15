



В Bloomberg рассказали, чем Трамп будет давить на Путина

Дональд Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией, если победит на президентских выборах в США.



Об этом сообщает издание Bloomberg.



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Уточняется, что для этого Трамп может пообещать Украине сократить военную поддержку В свою очередь, президенту РФ Владимиру Путину он может наоборот пригрозить увеличением помощи Киеву.



"Планы Трампа перевернут десятилетия политики в сфере безопасности в Европе", - сказано в сообщении.