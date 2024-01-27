



Трамп должен выплатить еще 83 миллиона долларов по делу о клевете

Присяжные присудили еще 83,3 миллиона долларов писательнице Э. Джин Кэрролл, которая утверждает, что бывший президент США Дональд Трамп нанес ущерб ее репутации, назвав ее лгуньей после того, как она обвинила его в сексуальном нападении.



Этот вердикт стал вторым за последние девять месяцев, когда присяжные рассматривают заявление Кэрролл о том, что Трамп напал на нее в нью-йоркском универмаге в 1996 году.



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В мае прошлого года суд присяжных признал Трампа виновным в сексуальном насилии и обязал его выплатить 5 миллионов долларов. Этот процесс о клевете был связан с тем, что Трамп сказал о Кэрролл в бытность свою президентом.



Трамп продолжает настаивать на том, что его обвинили ложно.

