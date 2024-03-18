



The Atlantic: “Русские пользуются американскими спутниками для нанесения ударов”

Украинский военный источник сообщил Грэму Вуду журналисту издания The Atlantic, что, по его мнению, дальние удары России с помощью крылатых ракет, которые являются одними из самых дорогостоящих видов оружия в ее неядерном арсенале, наносятся с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями.



По словам источника, последовательность ясна: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель приземляется ракета. Иногда затем отправляется другой спутник для получения дополнительных изображений, возможно, для проверки степени ущерба. “Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным”, — заявил источник.



Подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных над Украиной, и заметить подозрительные закономерности.



За неделю до 2 апреля 2022 года, примерно через месяц после вторжения России, изображения удаленного аэродрома под Миргородом запрашивались у американских компаний как минимум девять раз. Миргород, кроме этого аэродрома, не особо интересное место. 2 апреля туда прилетели ракеты . На следующей неделе кто-то снова попросил фотографии аэродрома.



Спутниковые снимки также предшествовали атакам в городских районах: незадолго до 26 марта 2022 года во Львове кто-то поручил спутнику осмотреть завод по производству военной брони. Туда также случился прилет . В конце января этого года кто-то поручил коммерческой спутниковой компании сделать свежие снимки Киева, как раз перед тем, как город подвергся ракетному обстрелу.



И таких случаев сотни.



Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко прислала Грэму Вуду заявление, в котором отметила, что американские спутниковые компании поддерживают Украину. Но она сказала, что эксперты ее министерства подозревают, что Россия “покупает спутниковые снимки через сторонние компании”, которые ведут бизнес с западными компаниями, занимающимися спутниковыми изображениями, и что эти изображения “могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины”.