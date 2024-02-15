



Столтенберг рассказал об ожиданиях от США на фоне угроз Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что США останутся "верным союзником" альянса, несмотря на угрозы Дональда Трампа.



"Критика США по поводу того, что другие союзники по НАТО не тратят достаточно средств, была справедливой в прошлом, но все действительно изменилось", - сказал он.



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По словам Столтенберга, поддержка Украины является примером "трансатлантического разделения бремени".



Его комментарий последовали за скандальными высказываниями Дональда Трампа, который пригрозил, что в случае его избрания на пост президента США "не будет защищать" союзников по НАТО, которые, по его мнению, недостаточно инвестируют в оборону альянса.



"НАТО продолжает следить за тем, чтобы у Москвы не было сомнений относительно нашей готовности защищать всех союзников", - подчеркнул он.



По словам генсека НАТО, 18 союзников потратят целевые 2% ВВП на оборону в этом году. Столтенберг также добавил, что в альянсе не видят непосредственной угрозы со стороны РФ.