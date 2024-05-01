



В Колумбийском возобновились протесты: присоединились профессора

В Колумбийском университете возобновились акции протеста 1 мая.



В этот раз их организовали профессора.



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Преподаватели университета возобновили протесты из-за вчерашний арестов пропалестинских студентов и действий руководства учебного заведения и полиции.



Близлежащие улицы и железнодорожный вокзал открыты для движения транспорта, однако вход на территорию кампуса по-прежнему закрыт. Войти могут только те, кто живет или работает в комплексе.