Курьез дня: пропалестинская студентка в Колумбийском просит "гуманитарку"

Пропалестинская протестующая, которая была одной из тех, кто захватил здание на территории Колумбийского университета, потребовала, чтобы забаррикадировавшимся внутри сверстникам дали "гуманитарку".



Видео моментально стало вирусным в сети.



Аспирантка кафедры английского языка и литературы Джоанна Кинг-Слуцки сказала на камеру, что студентам должны помочь, чтобы они "не умерли от обезвоживания и голода". Ее спросили, почему университет должен обеспечивать питанием студентов, насильственно захвативших здание.



"Ну, во-первых, они обязаны обеспечивать питанием студентов, которые здесь платят за питание. Вы хотите, чтобы студенты умерли от обезвоживания и голода или серьезно заболели, даже если они с вами не согласны? Если ответ "нет" , то вам следует разрешить базовую гуманитарную помощь, о которой мы просим", - сказала она.



Соответствующую пресс-конференцию с требованиями она дала за несколько часов до того, как прибыла полиция и очистила помещение от примерно 40 антиизраильских студентов-захватчиков.

Reporter grills Columbia student after she demands the university help feed protestors occupying Hamilton Hall:



"It seems like you're saying, 'we want to be revolutionaries, we want to take over this building, now would you please bring us some food'." pic.twitter.com/vNczSAM4T1