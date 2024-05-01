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Мэр Нью-Йорка: сотни задержанных в Колумбийском, среди них - агитаторы
01.05.2024 17:54 Алина Груднева

Мэр Нью-Йорка: сотни задержанных в Колумбийском, среди них - агитаторы

Вечером, 30 апреля, полиция Нью-Йорка взяла под стражу около 300 человек в Колумбийском университете и в городском колледже Нью-Йорка во время антиизраильских демонстраций.

Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в эфире программы CBS Mornings.

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По его словам, значительная часть задержанных не принадлежала к студенческому сообществу. Полиция выявила организации и отдельных лиц, которые были профессиональными агитаторами.

"Как только мне стало известно об агитаторах со стороны, которые участвовали во всем этом, стало ясно, что мы должны принять соответствующие меры", - сказал Адамс.

Относительно захвата Гамильтон-холла в Колумбийском университете мэр Нью-Йорка отметил, что подобные методы использовались по всему миру.

"Мы  поняли, насколько действительно опасной стала эта ситуация", - добавил он.

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