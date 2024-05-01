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Разогнан антиизраильский протест в в кампусе Висконсинского университета
01.05.2024 18:02 Алина Груднева

Разогнан антиизраильский протест в в кампусе Висконсинского университета

Полиция разогнала антиизраильских протестующих в кампусе университета Висконсина в Мэдисоне.

Разобран палаточный городок.

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Около 30 протестующих с криками "Свободная Палестина" окружили одну из палаток, мешая правоохранителям до нее добраться.

По меньшей мере 10 человек были арестованы.

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