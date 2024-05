Разогнан антиизраильский протест в в кампусе Висконсинского университета

Полиция разогнала антиизраильских протестующих в кампусе университета Висконсина в Мэдисоне.



Разобран палаточный городок.



Около 30 протестующих с криками "Свободная Палестина" окружили одну из палаток, мешая правоохранителям до нее добраться.



По меньшей мере 10 человек были арестованы.

I’m on the UW Madison campus where police in riot gear seem to be preparing to remove the encampment on library mall pic.twitter.com/EN0TzFxn6d