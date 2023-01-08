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США: ядерная сделка с Ираном сейчас не на повестке дня
08.01.2023 11:05 Ольга Белозерова

США: ядерная сделка с Ираном сейчас не на повестке дня

Государственный департамент США признал, что администрация поддерживает несколько методов обратной связи с иранским режимом по многочисленным вопросам между двумя странами, однако возобновление ядерной сделки не стоит в повестке дня.

"У нас есть способы общаться с Ираном по вызывающим озабоченность вопросам, таким как вопрос об освобождении американских граждан, незаконно задержанных в Иране, но мы не намерены их детализировать", - заявили в Госдепе на запрос "Исраэль хайом".

Однако в Госдепе подчеркнули, что возврат к первоначальному ядерному соглашению 2015 года не актуален на данном этапе.

Государственный департамент заявил, что "соглашение не было в повестке дня в течение нескольких месяцев. Оно не находится в центре нашего внимания. С сентября наше внимание сосредоточено на отстаивании основных свобод иранского народа и против углубления военного партнерства Ирана с Россией и его поддержка войны России в Украине". 
 

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