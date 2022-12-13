



Ради Украины США впустили более 80 тыс. украинцев

Разрешение на въезд в Соединенные Штаты Америки получили более 82 тысяч украинцев. Это с тало возможным благодаря программе "Единение ради Украины", говорится в отчете Службы гражданства и иммиграции США в разделе "Выполнение нашей гуманитарной миссии".



Принятая в апреле программа дает возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам приехать в США и временно находиться в стране в течение двух лет. Украинцы, участвующие в программе "Единение ради Украины", должны иметь спонсора в США, который соглашается оказывать им финансовую поддержку.



Согласно отчету, Миграционная служба подтвердила финансовую состоятельность более 177 тыс. человек, изъявивших желание выступить такими спонсорами.



Кроме того, украинцам, оказавшимся во время войны в США, была предоставлена возможность получить статус временно защищенных лиц. Такой статус распространяется только на граждан Украины, которые находились в США по состоянию на 11 апреля, уточняет Укринформ. Лица, оформившие соответствующие заявки, получили возможность остаться в США на срок до 18 месяцев и оформить разрешение на трудоустройство.