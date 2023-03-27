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США: Стрельба в школе в Нешвилле
27.03.2023 19:41 Евгения Маркова

США: Стрельба в школе в Нешвилле

Стрельба в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, в понедельник утром привела к многочисленным жертвам, прежде чем полиции удалось ликвидировать стрелка, сообщили местные власти.

Стрельба произошла в школе The Covenant School. Полицейское управление Нэшвилла сообщило в Twitter, что подозреваемый мертв, но не уточнило, что именно привело к смерти. Имя стрелка и даже то, был ли это мужчина или женщина, не разглашается.

Спасательная служба Нэшвилла сообщила, что была вызвана на место происшествия с несколькими пострадавшими. В сообщении не говорится, сколько человек погибло или сколько было ранено.

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