



США: Стрельба в школе в Нешвилле

Стрельба в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, в понедельник утром привела к многочисленным жертвам, прежде чем полиции удалось ликвидировать стрелка, сообщили местные власти.



Стрельба произошла в школе The Covenant School. Полицейское управление Нэшвилла сообщило в Twitter, что подозреваемый мертв, но не уточнило, что именно привело к смерти. Имя стрелка и даже то, был ли это мужчина или женщина, не разглашается.



Спасательная служба Нэшвилла сообщила, что была вызвана на место происшествия с несколькими пострадавшими. В сообщении не говорится, сколько человек погибло или сколько было ранено.