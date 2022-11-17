



США: Республиканцы победили в битве за Конгресс



Исследовательский институт Эдисона установил, что Республиканской партии удалось получить контроль над Палатой представителей Соединенных Штатов.



Это произошло после более чем недельного подсчета голосов на промежуточных выборах. Решение было принято после того, как Республиканской партии удалось получить 218 мест, что дает ей большинство. Демократическая партия в настоящее время имеет 210 мест.



В 2023 году республиканская Палата представителей, скорее всего, столкнется по большинству вопросов с демократическим Сенатом, и ожесточенные споры по поводу основных функций, таких как финансирование правительства, могут парализовать Вашингтон.



Кандидаты от Республиканской партии надеялись извлечь выгоду из разочарования избирателей ростом цен на продукты и газ, представляя выборы как референдум доверия президенту Джо Байдена и его партии в Белом доме и Конгрессе.



Но избиратели в опросах на выходе из избирательных участков указали на то, что другие вопросы, такие как права на аборты и защита демократии, сыграли важную роль в их решениях у избирательной урны.