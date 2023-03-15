



США рассмотрят вопрос об экстрадиции Болсонару, если будет такой запрос

Вашингтон готов рассмотреть запрос на экстрадицию экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.



Такое заявление сделал помощник госсекретаря Брайан Николс.



"Давняя политика заключается в том, чтобы не комментировать дела, касающиеся экстрадиции. Безусловно, у нас прочные отношения с Бразилией. И мы рассмотрим любой запрос на экстрадицию, который получим от бразильского правительства", - сказал Николс.



Он не стал комментировать, получал ли Вашингтон такой запрос от Бразилии.



"Мы не даем комментариев по поводу того, подавали или нет страны запросы на экстрадицию", - отметил он.

