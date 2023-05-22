



США осудили "провокационный" визит Бен-Гвира на Храмовую гору

Государственный департамент США в воскресенье раскритиковал Израиль за разрешение евреям посещать незаконный аванпост Хомеш в Самарии.



В своем заявлении официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер также раскритиковал визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в воскресенье утром под усиленной охраной полиции в честь начала еврейского месяца Сиван.



"Мы глубоко обеспокоены распоряжением израильского правительства, которое позволяет его гражданам устанавливать постоянное присутствие в аванпосте Хомеш на севере Самарии, который, согласно израильскому законодательству, был незаконно построен на частной палестинской земле", — сказал Миллер.



"Мы также обеспокоены сегодняшним провокационным визитом на Храмовую гору в Иерусалиме и сопровождающей его подстрекательской риторикой. Это святое место не должно использоваться в политических целях, и мы призываем все стороны уважать его неприкосновенность", — продолжил Миллер.



"В более широком смысле мы подтверждаем давнюю позицию США в поддержку исторического статус-кво в отношении святых мест Иерусалима и подчеркиваем особую роль Иордании как хранителя мусульманских святынь в Иерусалиме", — говорится в заявлении.