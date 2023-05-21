



В ЦАХАЛе отменили запрет посещения израильтянами аванпоста Хомеш

Начальник Центрального командования вооруженных сил подписал приказ, разрешающий израильтянам входить в район на севере Иудеи и Самариии, где был создан незаконный аванпост Хомеш, прокладывая путь для строительства там официального поселения.



Генерал-майор Иегуда Фокс подписал приказ в четверг, объявляя район Хомеш частью Регионального совета Самарии.



Приказом в субботу вечером поделился в социальных сетях министр финансов Бецалель Смотрич, который также является младшим министром в Министерстве обороны, что дает ему широкие полномочия в решении гражданских вопросов в Иудее и Самарии.



"Мы обещали разрешить продолжение изучения Торы в ешиве в Хомеше, и мы это выполняем", — написал Смотрич в Twitter.





Отмена запрета поддержала усилия правого и религиозного правительства по легализации аванпоста в Хомеш.



В то время как международное сообщество считает все поселения в Иудее и Самарии незаконными, Израиль проводит различие между домами-поселениями, построенными с разрешения министерства обороны на земле, принадлежащей государству, и незаконными аванпостами, построенными без необходимых разрешений, часто на частной палестинской земле.



Согласно постановлению Высокого суда, сам Хомеш частично построен на частной палестинской земле.



Отмена ограничений на въезд евреев в марте была необходимым шагом на пути к легализации аванпоста. Даже после отмены приказ Армии обороны Израиля до сих пор не позволял израильтянам входить в Хомеш и другие районы.



Правозащитная группа, выступающая против поселений, раскритиковала новый порядок, заявив, что незаконный аванпост был построен на частной палестинской земле, принадлежащей жителям близлежащей деревни Бурка.



"Вхождение израильтян в этот район — еще один инструмент для раскулачивания жителей их земель. Процесс авторизации аванпоста является вознаграждением и стимулом для преступников и нарушением международного права", — говорится в заявлении правозащитников.



На просьбу прокомментировать последний шаг, позволяющий израильтянам въезжать в Хомеш, посольство США в Израиле сообщило The Times of Israel, что оно "глубоко обеспокоено".



"Соединенные Штаты настоятельно призывают Израиль воздержаться от разрешения возвращения израильских поселенцев в район, подпадающий под действие закона, принятого в марте, в соответствии с обязательствами как бывшего премьер-министра Шарона, так и нынешнего израильского правительства перед Соединенными Штатами", — заявил представитель.



"Нам было ясно, что продвижение поселений является препятствием на пути к миру и достижению решения на основе сосуществования двух государств. Это, безусловно, включает в себя создание новых поселений, строительство или легализацию аванпостов или разрешение строительства любого рода на частной палестинской земле или в глубине Иудеи и Самарии, прилегающей к палестинским общинам", — добавил представитель посольства США.



Тем временем глава регионального совета Самарии Йосси Даган приветствовал этот шаг. "Это праздник. Важный день в истории Государства Израиль. День, когда восторжествовала историческая справедливость за одну из величайших несправедливостей в этой стране по отношению к Земле Израиля и израильским гражданам", — говорится в заявлении.



Возвращение Хомеша стало важным делом для сторонников поселений, которые много лет участвовали в игре в кошки-мышки с ЦАХАЛом по уничтожению и восстановлению незаконной ешивы и нескольких жилых помещений на вершине холма.



Правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу пообещало сохранить ешиву, несмотря на постановления суда о ее сносе.



Хотя правительство надеется, что отмена Закона о размежевании будет способствовать легализации Хомеша, судьи БАГАЦа выразили сомнение в возможности, учитывая, что поселение построено в основном на частной палестинской земле.



