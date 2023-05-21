



Бен-Гвир посетил Храмовую гору: мы должны инвестировать в Негев и Галилею

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору в воскресенье, через два дня после Дня Иерусалима.



"Я счастлив подняться на Храмовую гору, самое важное место для народа Израиля, — сказал Бен-Гвир во время визита. - Следует сказать, что полиция делает здесь замечательную работу и в очередной раз доказывает, кто хозяин в Иерусалиме. Все угрозы ХАМАСа не помогут, мы хозяева Иерусалима и всей Земли Израиля".



Хотя около 1146 евреев посетили Храмовую гору в четверг во время празднования Дня Иерусалима, министр не посетил это место вместе с ними.



Бен-Гвир также сослался на сохраняющуюся напряженность вокруг предстоящих голосований по национальному бюджету, заявив: "Мы должны помнить о наших братьях в Негеве и Галилее. В предстоящем бюджете мы должны инвестировать в Негев и Галилею. Иерусалим — наша душа. , Негев и Галилея — это наша душа, мы должны инвестировать, мы должны действовать там, мы должны быть владельцами и Негева, и Галилеи, и основой всего этого является бюджет".



