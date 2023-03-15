



США обвинили изгнанного китайского бизнесмена в миллиардном мошенничестве

Правительство США в среду обвинило Го Венгуя (также известного как Майлз Квок), китайского бизнесмена в изгнании, связанного с бывшим советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном, в организации сложной аферы с целью обмана его онлайн-подписчиков на сумму более 1 миллиарда долларов, сообщает Reuters.



Власти заявили, что Го Венгуй с помощью своего давнего финансового советника Кин Мин Дже обманул тысячи фолловеров, пообещав "чрезмерную" прибыль от инвестиций, но направил большую часть их денег на финансирование роскошного образа жизни для себя и своей семьи.



По данным властей, предполагаемые неправомерные покупки включали яхту за 37 миллионов долларов, особняк площадью 50 000 квадратных футов на севере Нью-Джерси, Ferrari за 3,5 миллиона долларов для сына Го, телевизор за 62 000 долларов и два матраса за 36 000 долларов.



Го было предъявлено обвинение по 11 уголовным статьям после того, как он "набил карманы на украденные деньги", говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса на Манхэттене.



Го был деловым партнером Бэннона, который был арестован по делу о мошенничестве в августе 2020 года на борту яхты Го "Леди Мэй". Трамп помиловал Бэннона в последние часы его президентства.



Министерство юстиции США заявило, что оно арестовало и добивается конфискации 634 миллионов долларов предполагаемых доходов от мошенничества с 21 банковского счета, в том числе нескольких в ныне закрытом банке Silvergate.



Власти заявили, что также конфисковали активы, приобретенные на доходы от предполагаемого мошенничества Го, в том числе Lamborghini Aventador.



52-летний Го был арестован в среду утром, и ему предъявлены обвинения, включающие мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, что может привести к нескольким десятилетиям тюремного заключения.



Против Го также выдвинуты гражданские обвинения Комиссией по ценным бумагам и биржам США.



Пртив финансового советника Кин Мин Дже, который живет в Лондоне и также известен как Уильям Дже, выдвинути те же 11 уголовных обвинений плюс обвинение в воспрепятствовании правосудию. На данный момент он находится на свободе.



Го — известный критик Коммунистической партии Китая. Он покинул страну в 2014 году во время репрессий по борьбе с коррупцией при президенте Си Цзиньпине и был обвинен там в преступлениях, включая взяточничество и отмывание денег. Го отрицает правонарушения.