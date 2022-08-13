Новости » Новости США
Совершенно секретно: что нашли в вилле у Трампа
13.08.2022 01:22 Алина Груднева

Совершенно секретно: что нашли в вилле у Трампа

Агенты Федерального бюро расследований нашли в виде у экс-президента США Дональда Трампа у ходе обысков 11 комплектов секретных документов.

 
Об этом сообщает Wall Street Journal.
 
По данным издания, среди них был указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна. Помимо прочего, он хранил кое-какие данные о президенте Франции Эммануэле Макроне.
 
Часть документов помечена как совершенно секретно. Чисто юридически, Трамп не имел права хранить их у себя дома. Они должны находиться в специальных правительственных учреждениях.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы