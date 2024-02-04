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Салливан: удары по хуситам будут усилены
04.02.2024 16:28 Алина Груднева

Салливан: удары по хуситам будут усилены

Американские военные усилят атаки на объекты хуситов в Йемене для защиты свободы судоходства.

Об этом, выступая перед журналистами, рассказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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"Мы будем проводить больше нападений, операции создали положительный эффект", - сказал он. 

По словам Салливана, относительно возможного нападения на Иран он не собирается раскрывать планы, обсуждаемые в США.

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