



Салливан: удары по хуситам будут усилены

Американские военные усилят атаки на объекты хуситов в Йемене для защиты свободы судоходства.



Об этом, выступая перед журналистами, рассказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.



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"Мы будем проводить больше нападений, операции создали положительный эффект", - сказал он.



По словам Салливана, относительно возможного нападения на Иран он не собирается раскрывать планы, обсуждаемые в США.