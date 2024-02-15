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Расстрел на параде Super Bowl  в Канзасе
15.02.2024 07:04 Аркадий Бочаровский

Расстрел на параде Super Bowl  в Канзасе


В результате стрельбы во время парада в честь Суперкубка Канзас-Сити по меньшей мере один человек погиб и семь получили ранения.

Начальник батальона пожарной службы Майкл Хопкинс сообщил, что один человек погиб и от восьми до десяти получили ранения, но от дальнейших комментариев отказался, сказав лишь, что дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.

Полиция сообщила в пресс-релизе, что два человека были задержаны. Фанатов призвали как можно быстрее покинуть район.

Несколько человек, находившихся рядом с маршрутом парада, были унесены на носилках вскоре после того, как фанаты Chiefs отметили свой третий титул обладателя Суперкубка за пять сезонов.

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