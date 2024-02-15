



Расстрел на параде Super Bowl в Канзасе



В результате стрельбы во время парада в честь Суперкубка Канзас-Сити по меньшей мере один человек погиб и семь получили ранения.



Начальник батальона пожарной службы Майкл Хопкинс сообщил, что один человек погиб и от восьми до десяти получили ранения, но от дальнейших комментариев отказался, сказав лишь, что дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.



Полиция сообщила в пресс-релизе, что два человека были задержаны. Фанатов призвали как можно быстрее покинуть район.



Несколько человек, находившихся рядом с маршрутом парада, были унесены на носилках вскоре после того, как фанаты Chiefs отметили свой третий титул обладателя Суперкубка за пять сезонов.