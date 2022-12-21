



Полицейского, который дал бутерброд с фекалиями бездомному, уволили снова

Бывший полицейский Мэтью Лакхерст, уволенный с работы в полиции Сан-Антонио после того, как в 2016 году дал бездомному бутерброд с фекалиями, снова был уволен — на этот раз из полицейского управления во Флоресвилле, штат Техас, как сообщили источники в США на прошлой неделе.



Мэр Флоресвилля сказал , что город был наводнен жалобами после того, как появились сообщения о том, что опальный офицер нашел работу в другом полицейском управлении.



Лакхерст был нанят полицейским управлением Флоресвилля в качестве офицера запаса всего через пять месяцев после того, как его процесс увольнения в Сан-Антонио закончился.



После того, как Лакхерст был уволен в Сан-Антонио, мэр города Эрик Уолш сказал, что "этот человек явно не имеет права носить полицейскую форму, и уволить его никогда не должно было быть так сложно".



Лакхерст попал в заголовки газет в 2016 году, когда, как сообщается, он пытался накормить бездомного человеческими фекалиями, которые он намазал между ломтиками хлеба, положил в пластиковый контейнер рядом с бездомным.



По оценкам, двум третям уволенных полицейских из Сан-Антонио было разрешено вернуться на свои рабочие места из-за арбитражных оговорок в старых профсоюзных договорах.



Из-за общественного резонанса городской совет Сан-Антонио в конечном итоге пересмотрел свой контракт с полицией, уменьшив полномочия арбитров возвращать уволенных полицейских.



Это обычная проблема среди полицейских управлений в других штатах США: например, в одном из управлений в Вашингтоне, округ Колумбия, по меньшей мере 37 уволенных офицеров в течение шести лет разрешили вернуться на свою работу, что обошлось городу в более чем 14 миллионов долларов в виде задолженности по зарплате.



Почти половина полицейских была уволена за поведение, считающееся "угрозой безопасности".

