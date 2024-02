Погибшей на параде в Канзасе оказалась радиоведущая

В результате расстрела на параде Super Bowl в Канзасе погибла женщина, еще минимум 22 получили ранения.



По данным местных СМИ, среди пострадавших оказалось восемь детей.



В центре Канзас-Сити, когда произошла стрельба, собралось около миллиона людей.



По данным полиции, парад охраняли более 600 правоохранителей. Во время инцидента были арестованы трое подозреваемых. Местные власти сообщили, что погибшей оказалась местная радиоведущая и мать двоих детей Лиза Лопес.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5