Pepsi выпустит на дороги 100 электрических грузовиков Tesla Semi в 2023 году

Компания Pepsi планирует развернуть 100 большегрузных автомобилей Tesla Semi в 2023 году, когда она начнет использовать электрические грузовики для доставки продукции таким клиентам, как Walmart и Kroger.



PepsiCo Inc, которая заказала большие грузовики в 2017 году, приобретает их "напрямую", а также модернизирует свои заводы, включая установку четырех 750-киловаттных зарядных станций Tesla Inc. на заводах в Модесто и Сакраменто в Калифорнии, сказал в интервью вице-президент Pepsi Майк О'Коннелл. Грант штата в размере $15,4 млн и федеральная субсидия в размере $40 000 на каждый автомобиль помогают компенсировать часть затрат.



PepsiCo - первая компания, которая экспериментирует с электрогрузовиками Tesla Semi в качестве способа снижения воздействия на окружающую среду.



United Parcel Service Inc и компания по доставке продуктов питания Sysco Corp также зарезервировали грузовики, а компания Walmart Inc тестирует альтернативные варианты.



Все Semi, поставляемые Pepsi, будут иметь запас хода в 500 миль (805 км).



PepsiCo отказалась поделиться подробностями о цене грузовиков, о которой Tesla также умалчивает. Конкурирующие автомобили продаются по цене от $230 000 до $240 000, однако цена Tesla Semi с запасом хода 500 миль может быть выше, потому что его аккумуляторная батарея емкостью 1000 киловатт-часов (кВтч) примерно в два раза больше, чем у конкурентов.



О'Коннелл сказал, что за 425 миль (684 км) поездки с грузом чипсов Frito-Lay батарея Semi разряжается примерно на 20%, а ее подзарядка занимает от 35 до 45 минут.