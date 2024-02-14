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Пентагон сообщил, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей
14.02.2024 07:20 MIGnews.com

Пентагон сообщил, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей

Министр обороны США Ллойд Остин был выписан из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида и вернулся к исполнению своих обязанностей в полном объеме, сообщает Пентагон.

У 70-летнего Остина были постоянные проблемы со здоровьем после перенесенной в декабре операции по лечению рака простаты. В воскресенье, 11 февраля его снова доставили в Уолтер-Рид из-за проблем с мочевым пузырем и во второй раз после операции поместили в отделение интенсивной терапии. В понедельник он перенес нехирургическую операцию под общим наркозом.

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Ожидается, что в среду, 14 февраля он проведет виртуальную встречу около 50 стран, которые ежемесячно собираются для координации военной помощи Украине.
 

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