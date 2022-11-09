



Пентагон: Армия РФ уже не восстановится

За все время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине половину своих танков и уже не восстановится. Об это заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль.



"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", – цитирует Колина Каля телеканал Freedom.



По его данным, вероятно, более 80% их сухопутных войск армии РФ погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны, считает американский чиновник.



Напомним, ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ударами по энергетической инфраструктуре Украины Россия фактически признает свое поражение на поле боя. И именно поэтому пытается уничтожить энергетическую сеть и оставить миллионы украинцев без электроэнергии, воды или тепла зимой, чтобы уменьшить устойчивость и решительность Украины в холодные зимние месяцы.

