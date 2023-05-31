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Пенс бросит вызов Трампу, запустив предвыборную кампанию
31.05.2023 22:05 Алина Груднева

Пенс бросит вызов Трампу, запустив предвыборную кампанию

Бывший вице-президент США Майк Пенс намерен начать предвыборную кампанию против своего бывшего босса Дональда Трампа уже 7 июня.

По данным Reuters, об этом сообщили два источника.

Он баллотируется от "Республиканской партии" на выборах президента США 2024 года, бросая таким образом вызов Трампу.

По словам источников, Пенс начнет свою кампанию с выступления в Айове. Также будет обнародовано его видеообращение.

Разлад между Пенсом и Трампом начался после поражения второго на предыдущих выборах.

Экс-вице-президент критиковал своего бывшего босса в поддержке штурма Капитолия. А Трамп разгневался за Пенса, поскольку тот отказался поддерживать его усилия по отмене результатов выборов 2020 года.

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